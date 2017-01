Zestig doden bij zelfmoordaanslag op militair kamp in Mali

Bij een aanslag met een bomauto op een militair kamp zijn woensdag in de Noord-Malinese stad Gao zeker zestig personen om het leven gekomen. Dat zegt president Ibrahim Boubacar. Er raakten 115 personen gewond.

Volgens regeringswoordvoerder Mountaga Tall kwamen ook de 5 daders om. Het leger zegt dat ongeveer 30 gewonden in kritieke toestand verkeren.

Een voertuig vol explosieven kwam tot ontploffing net op het moment dat de troepen buiten verzamelden, zegt Abdedoula El Kader Toure van de burgerwacht Mouvement des Jeunes Patriotes de Gao. Een andere bron binnen het leger zegt dat het voertuig in de kleuren van het leger geverfd was om zo ongemerkt de veiligheidsagenten te passeren. ‘Het ziekenhuis ligt vol. Je ziet overal verminkte lichamen’, zegt Arboncana Maiga, een inwoner van Gao.

Het Malinese presidentschap tweet dat defensieminister Abdoulaye Maiga naar Gao reist. Ook heeft de regering drie dagen nationale rouw afgekondigd.

In het legerkamp zijn regeringstroepen gelegerd, naast leden van gewapende groeperingen. Ze voeren gezamenlijke patrouilles uit in navolging van het vredesakkoord van 2015. Een Franse legermacht smoorde in januari 2013 een jihadistische en separatistische opstand in de kiem in het noorden van Mali. Toch blijven islamistische groeperingen aanslagen uitvoeren.