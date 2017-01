Raad van State verwerpt spoedberoep Karel Anthonissen

De Raad van State heeft dinsdag de vordering afgewezen die bij uiterst dringende noodzakelijkheid door de Gentse gewestelijk BBI-directeur Karel Anthonissen is ingesteld tegen het KB van 18 december 2016, waarbij een collega is benoemd tot adviseur-generaal bij de federale overheidsdienst Financiën, in het kader van een selectieprocedure waaraan hijzelf niet heeft deelgenomen.

Volgens Anthonissen heeft deze benoeming tot gevolg dat hij zijn titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur verliest, alsook de daaraan verbonden bevoegdheden. De Raad van State heeft geoordeeld dat het verlies van die titel en die bevoegdheden niet het gevolg is van het voornoemde benoemingsbesluit, maar voortvloeit uit vroegere regelgeving en bijgevolg de uiterst dringende noodzakelijkheid niet wordt aangetoond.

Anthonissen kreeg vorige week dinsdag een brief waarin hem meegedeeld wordt dat hij vanaf 16 januari geen bevoegdheden meer heeft. Hij mag enkel nog een studie maken over de bestrijding van de fiscale fraude. Die moet af zijn tegen 2018, het jaar waarin hij 65 wordt, zo berichtten De Standaard en De Tijd.

Anthonissen viel in onge­nade bij zijn superieuren door zijn veelvuldige publieke verklaringen, waarin hij ­zowel de top van de be­lastingdiensten als regeringsleden er openlijk van beschuldigde onvoldoende ijver aan de dag te leggen in de strijd tegen de fiscale fraude. Een eerdere schorsing kreeg hij ongedaan voor de rechtbank. In een nieuwe procedure, die volgens de officiële uitleg van de fiscus zeker niet tegen hem persoonlijk gericht is, wordt zijn huidige functie ongedaan gemaakt, en ­worden alle bevoegdheden overgedragen aan een adviseur-generaal. Voor Gent heet de nieuweling Stijn Van Hove. Vanaf 16 januari neemt hij alle bevoegdheden over.