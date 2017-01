Twee Britse topatleten zwaar gewond na verkeersongeval op stage in Tenerife

De Britse spurters James Ellington en Nigel Levine zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval tijdens een trainingsstage in Tenerife en liggen in het ziekenhuis. Dat heeft de Britse atletiekfederatie woensdag bevestigd.

“Ze zijn allebei bij bewustzijn en verkeren in een stabiele toestand. De medische staff van British Athletics is bij hen en staat met het ziekenhuis in nauw contact over hun behandelingen”, klinkt het. Verdere informatie over de aard van de verwondingen gaf de federatie vooralsnog niet.

De 31-jarige Ellington nam deel aan de Olympische Spelen van 2012 en 2016 en won met het Britse team goud op de 4x100m op de EK’s van 2014 en 2016. De vier jaar jongere Levine is een 400m-loper, hij pakte op het EK indoor van 2013 nog goud met de Britse aflossingsploeg.