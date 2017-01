In het Vlaams Parlement wordt gedebatteerd over de onderwijshervorming. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman stelde dat scholen te weinig aangespoord worden om de studiekeuze uit te stellen en dat het watervalsysteem in stand gehouden wordt. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) noemde de vrijheid van de scholen net de rijkdom van het Vlaams onderwijs. Caroline Gennez (SP.A) betreurde dat de scheiding tussen aso,tso en bso blijft bestaan.

Groen-onderwijsexperte Elisabeth Meuleman vindt dat de Vlaamse regering met dit onderwijsakkoord het watervalsysteem in stand houdt. 'Een kader met duidelijke stimulansen om te kiezen voor het uitstellen van de studiekeuze en het wegwerken van de tussenschotten, is er totaal niet. Zoveel zaken die vandaag niet kunnen en die in de toekomst wel zullen kunnen, staan er niet in. De Vlaamse regering deed een plas, dronk een glas en alles bleef zoals het was.'

Bevoegd minister Hilde Crevits sprak dan weer van ambitieuze maatregelen, ook in het secundair onderwijs. Daarbij toonde ze de nieuwe matrix: 'Voor het eerst kunnen alle richtingen op éé A3. Dat is voor ouders en kinderen heel helder.'

'Wij hebben nooit gepleit voor een brede eerste graad, ik geloof daar niet in, en mijn partij ook niet', ging Crevits verder. 'We hebben gekozen voor een getrapte basisvorming. Er zijn ook uren vrijgemaakt om te remediëren en differentiëren, maar we moeten dat niet verplichten voor iedereen.'

Meuleman: 'Alles hangt af van goodwill scholen'

'Scholen kunnen remediëren en differentiëren', beaamde Meuleman. 'Maar ze kunnen ook kiezen om wel voort te bouwen op het bestaande. Wat zal er gebeuren op het terrein: alles zal afhangen van de goodwill van mensen in het veld en van de onderwijsorganisatoren.'

'De manier waarop scholen zich organiseren laten we vrij', bevestigde Crevits. 'Die vrijheid is een rijkdom in ons Vlaams onderwijs, en dat wil ik in de toekomst zo houden.'

Daniëls: 'Meuleman pleit voor staatspedagogie'

'Mevrouw Meuleman pleit gewoon voor een staatspedagogie, waarbij mevrouw Crevits kan zeggen: "Nu is het zo laat, de leerlingen zijn nu dat vak aan het volgen", was Kris Daniëls (N-VA) hard. Hij benadrukte dat ongelijke leerlingen niet gelijk behandeld mogen worden.

Meuleman vreesde ten slotte dat aso-scholen die nu stem-richtingen oprichten sterkere leerlingen weglokken en het technisch onderwijs verder uithollen. 'Het aso kan die knowhow niet zomaar oppikken, dat kan infrastructureel al niet', ontkende Crevits. 'Door veel meer in te zetten op die sterke technische richtingen kunnen we net de tussenschotten wegwerken.'

Groen deed ten slotte nog enkel aanbevelingen aan Crevits voor de toekomst: 'Wij zien drie grote werven die u moet aanpakken om dit non-akkoord te verbeteren. Een aanpassing in het inschrijvingsdecreet moet zorgen voor een betere sociale mix en moet segregatie aan de schoolpoort tegengaan. Stimuleer ook middenscholen en domeinscholen, u hebt gezegd dat u dat zou doen, maar we hebben het niet teruggevonden in het masterplan. En zorg ten slotte voor een lerarenloopbaanpact dat zorgt dat leerkrachten ondersteund worden.'

Gennez: 'Vangt deze kat ook muizen?'

'Vangt deze kat ook muizen', vroeg SP.A-parlementslid Caroline Gennez zich op haar beurt af. '95 procent van de studies zegt: goed kiezen is jongeren veel prikkels geven, en ze dan op basis van interesses zelf laten kiezen. Dan ga je waterval en demotivatie van zittenblijvers op zichzelf zien verdwijnen.'

'Met dit politiek compromis verandert er zo weinig dat de kabinetschef van mevrouw Crevits tweet: ''je moet niet bang zijn, de studiekeuze vervroegt niet'', terwijl meneer Daniëls tweet: ''je moet niet bang zijn, studiekeuze verlaat niet.'''

'Er zijn wel duidelijke verschillen', stelde Kathleen Helsen (CD&V). 'Basisvorming zal zo breed zijn dat ze op verschillende manieren geprikkeld worden. Differentiatie moet net gebruikt worden om leerlingen te begeleiden naar een betere studiekeuze. En in het tweede jaar kunnen leerlingen meer kiezen voor wat ze leuk vinden.'

'U onderschat het effect van de maatregelen die ook in het lager onderwijs al genomen zijn', benadrukte Kathleen Krekels (N-VA) dan weer. 'Het speelt zich al af in de lagere school, dat is de kracht van deze hervorming.'

Gennez betreurde ten slotte dat de scheiding tussen aso, bso en tso behouden blijft. 'We wilden met masterplan geen labels meer kleven: "jij bent een goede theoretische student, jij een praktische". Maar in deze hervorming wordt het aso zelfs mordicus buiten schot gehouden. Met deze hervorming breek je de tussenschotten niet af, je zet er een betonnen muur tussen, die je godverdomme nog laat betalen door de scholennetten ook.'