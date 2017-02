De pil: mogen je ouders het weten?

De pil is nog altijd het meest gebruikte anticonceptiemiddel. Maar de alternatieven zijn in opmars. Een nieuwe online-tool maakt vrouwen wegwijs.

Het anticonceptiegebruik is sinds de eeuwwisseling toegenomen: zes procent meer meisjes en vrouwen beschermen zich actief tegen een ongewenste zwangerschap. Onder jongeren, tussen 15 en 21 jaar, is het gebruik zelfs verdubbeld. In 2015 gebruikte 58 procent van de jongeren betrouwbare anticonceptie.

De pil blijft veruit de eerste keuze: driekwart van alle vrouwen kiest ervoor, net als negen op tien jonge meisjes die anticonceptie gebruiken. Maar ze verliest wel terrein, doordat er de afgelopen jaren meermaals kritiek op is gekomen, vooral op de anticonceptiepillen van de derde en vierde generatie. Bovendien willen sommige jonge vrouwen ‘die troep’ niet meer in hun lijf, of ze zijn van oordeel dat hun libido erdoor afgeremd wordt. Het gevolg van dat alles is dat alternatieven in opmars zijn.

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seks en relaties, lanceert nu een online-tool, waarmee je kunt uitmaken welk anticonceptiemiddel het best bij je levensstijl past. Dit op basis van een aantal vragen, zoals: hoe vaak wil je met anticonceptie bezig zijn? Elke dag, eens in het jaar, of enkel als gaat vrijen? Of nog: wil je hormonen uitsluiten, of niet? Wil je je menstruatie kunnen bijsturen? Mag je partner weten dat je anticonceptie gebruikt? Mogen je ouders het weten?

De tool schuift telkens enkele van 14 mogelijkheden naar voren, van het hormoonspiraaltje tot coïtus interruptus. Het spreekt voor zich dat niet al die mogelijkheden even betrouwbaar zijn. Ook dat is telkens duidelijk aangegeven.

Sensoa beklemtoont dat de anticonceptiewijzer niet de ambitie heeft om het dokterbezoek te vervangen. Hij helpt vrouwen en hun partners wel om het bezoek voor te bereiden.

Meer informatie: www.seksualiteit.be