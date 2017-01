Wat u over Trumps inauguratie moet weten

Donald Trump legt vrijdag in Washington de eed af als 45ste president van de Verenigde Staten. En daar hoort traditioneel veel ceremonieel bij.

Het voorspel

De plechtigheden beginnen donderdagavond al. Dan leggen Trump en zijn vicepresident Mike Pence een bloemenkrans neer op het Arlington National Cemetery. Nadien volgt een ‘Make America Great Again’-concert aan het Lincoln Memorial. Dat wordt afgesloten met vuurwerk.

Het zwaartepunt van de plechtigheden ligt uiteraard op vrijdag. De ochtend van Inauguratie-dag gaan Trump en Mike Pence samen met hun families naar een kerkdienst in het St. John’s Episcopal, vlak bij het Witte Huis. Trump en Obama drinken daarna nog koffie of thee op het Witte Huis. Traditioneel laat de voorganger ook een briefje met een boodschap aan zijn opvolger achter.

De eed

De huidige president, Obama, en de president-elect, Trump, zullen samen richting het Capitool trekken voor de eigenlijke inauguratie. Daar zal eerst vicepresident Mike Pence ingehuldigd worden. Daarna is het de beurt aan Trump.

Voor de ogen van miljoenen tv-kijkers zullen ze de eed afleggen met de hand op de Bijbel. De eed wordt afgenomen door John Roberts, opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Voor Trump klinkt die als volgt:

‘I, Donald J Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States, so help me God.’

Trump zal de eed afleggen op de middag. Dat is 18 uur Belgische tijd. Na die eedaflegging zal de Marine Band van het Amerikaanse leger ‘Hail to the Chief’ spelen, gevolgd door 21 geweerschoten. Daarna zal Trump een speech geven. Die zal wellicht een twintigtal minuten duren.

De voorbije dagen werd er in Washington al duchtig gerepeteerd voor de inauguratie. De militair Greg Lowery mocht voor één dag Donald Trump spelen. Foto: EPA

Wie woont de plechtigheid bij?

Buitenlandse staatshoofden komen er, zoals gewoonlijk, niet naar de eedaflegging. Hillary Clinton zal, ondanks de pijnlijke nederlaag tegen Trump, wel aanwezig zijn, samen met haar echtgenoot, voormalig president Bill Clinton. Ook de oud-presidenten Jimmy Carter en George W. Bush komen naar Washington.

De eedaflegging wordt overschaduwd door een reeks afzeggingen. Na de felle uithaal van Trump richting het Democratische Congreslid John Lewis, lieten een twintigtal democraten al weten hun kat te sturen.

Wie treedt op?

Terwijl Barack Obama kon rekenen op de aanwezigheid van wereldsterren als U2, Bruce Springsteen en Beyoncé, had Trump heel wat meer moeite om topnamen te strikken. Nadat eerder al Kanye West, Kiss, Andrea Boccelli, Celine Dion en Elton John geen interesse toonden, haakte vorige week ook Broadway-zangeres Jennifer Holliday af. Het concert moet het stellen met de rockband 3 Doors Down en countrysterren Toby Keith en Lee Greenwood.

Vrijdag bij de eedaflegging zelf is er muzikale ondersteuning van de Radio City Rockettes, het Mormon Tabernacle Choir en het tienersterretje Jackie Evancho. Die laatste brak door dankzij America’s Got Talent en zal het volkslied zingen.

Na de inauguratie

Wanneer Trump ook officieel president is, volgt een korte afscheidsplechtigheid voor de Obama’s en zullen ze met een helikopter weggevlogen worden uit Washington. Dat gebeurt al sinds de inauguratie van Gerald Ford in 1977.

Trump zal daarna lunchen met het Congres (een traditie sinds president Dwight D. Eisenhower), om vervolgens deel te nemen aan de inauguratieparade. Die gaat onder andere via de Pennsylvania Avenue naar het Witte Huis, met langs de kant supporters en tegenstanders van de nieuwe president. In totaal zullen er zo’n 8.000 mensen deelnemen aan de parade, waaronder scouts, agenten en veteranen. De parade duurt ongeveer anderhalf uur.

‘s Avonds zullen Trump en zijn echtgenote en vicepresident Pence en zijn echtgenote meerdere bals bezoeken. De 2 dagen na de inauguratie plant Donald Trump een weekendje vrij, iets wat nogal ongewoon is voor een president.

Barack Obama en zijn vrouw Michelle op een bal na zijn inauguratie in 2009. Foto: AFP

Grote protestmars

Zaterdag trekken honderdduizenden Amerikanen door de straten van Washington in een grote protestmars tegen Trump. Heel wat deelnemers aan de Women’s March zullen roze mutsen met kattenoortjes dragen, een verwijzing naar de ‘grab them by the pussy’-uitspraak van Trump.

Naast de vrouwenbeweging hebben ook tientallen andere organisaties die zich inzetten voor het milieu, persvrijheid, betaalbare gezondheidszorg en een ander wapenbeleid zich bij de mars aangesloten. Ook celebrities als Scarlett Johansson, Katy Perry en Cher lopen mee.

Foto: rr

Twitter

De officiële Twitter-account van de Amerikaanse president, de @POTUS-account (President of the United States) zal worden overgenomen door Donald Trump, die vermoedelijk ook nog zijn persoonlijke Twitter-account zal behouden.