Betsy DeVos, genomineerd als Amerikaans minister van Onderwijs, werd gisteravond stevig op de rooster gelegd in de Senaat. DeVos weigerde te beloven dat ze Obama’s regelgeving voor seksueel misbruik op campussen zou behouden en hield zich op de vlakte over een wapenverbod in scholen.

Verschillende democratische senatoren wilden weten of het klopt dat miljardair Betsy DeVos plannen heeft om het openbaar onderwijs in de VS te privatiseren, zoals gevreesd wordt. ‘Kan u beloven dat u geen cent van het openbaar onderwijs zal schrappen?’, vroeg senator Patty Murray zich af.

De kandidaat-minister zei dat ‘niet alle scholen zorg dragen voor de studenten die aan hen toegewezen werden’ en dat ze naar een ‘consensus’ zou zoeken waarbij ouders ‘opties’ krijgen. Murray voelde dat aan als het ontwijken van de vraag. ‘Ik versta daaruit dat u zich er niet toe wil verbinden om het openbaar onderwijs niet te privatiseren.’

Worden Obama’s regels tegen misbruik teruggedraaid?

DeVos en haar familie hebben veel geld gedoneerd aan groepen die regelgeving aanvechten die afscheidnemend president Barack Obama invoerde ter bescherming van transgender-studenten en over de omgang met seksueel misbruik op universiteiten. Critici vrezen dan ook dat DeVos als Onderwijsminister zal proberen dat beleid terug te draaien.

Democratisch senator Bob Casey vroeg DeVos tot twee keer toe of ze Obama’s regels zou behouden, maar zei noemde die vraag ‘voorbarig’. ‘Misbruik is nooit goed te praten, daar wil ik heel duidelijk over zijn. Als ik wordt aangesteld, zal ik mij meer verdiepen in de huidige situatie, en ervoor zorgen dat de wet goed wordt toegepast op een manier waarbij zowel het slachtoffer als de beschuldigde erkent.’

Toen DeVos gevraagd werd of ze vond dat wapens een plaats hebben in scholen, antwoordde ze dat de lokale en staatsoverheden daarover moeten beslissen. Senator Chris Murphy liet het daar echter niet bij en vroeg pnieuw of DeVos zich niet wou uitspreken tegen het gebruik van wapens in scholen. ‘Ik verwijs naar Wyoming. Ik kan me voorstellen dat wapens daar nodig zijn in scholen ter bescherming tegen grizzlyberen’, was haar merkwaardige antwoord.