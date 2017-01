‘Laagste inkomens draaien opnieuw op voor de besparingen van de regering’

De laagste inkomens draaien in 2017 opnieuw op voor de kosten van de regeringsbesparingen, en dat al voor het derde jaar op rij. Dat blijkt uit berekeningen van het armoedeplatform Decenniumdoelen, dat voor de derde keer de impact van de regeringsmaatregelen op de armste gezinnen heeft onderzocht.

De resultaten daarvan werden woensdag op een persconferentie voorgesteld. ‘In plaats van een inhaaloperatie, krijgen de mensen aan de onderkant van de samenleving dit jaar nog minder. Onbegrijpelijk’, zegt voorzitter Jos Geysels.

Het samenwerkingsplatform werkt voor zijn onderzoek met twaalf gezinstypes, waaronder alleenstaanden en koppels, werklozen, halftijds werkenden, gepensioneerden, leefloners en voltijds werkenden.

Voltijds werken

Alleen wie voltijds werkt, gaat er in 2017 op vooruit, zo blijkt uit de berekeningen. Zij krijgen er in 2017 gemiddeld 61 euro netto per maand bij, vooral dankzij de taxshift. Alle andere gezinnen leveren in, tot 59 euro per maand bij gezinnen met een leefloon.

Decenniumdoelen 2017 houdt rekening met de besparingen van de Vlaamse en de federale regering, zoals de Turteltaks, de indexsprong en de prijsstijging van de kinderopvang. Extra kosten die gezinnen kunnen vermijden, zoals de hogere accijnzen op tabak en alcohol en de prijsstijgingen bij het openbaar vervoer, worden niet meegerekend.

Positieve maatregelen

Daarnaast houdt het platform rekening met de positieve maatregelen, zoals de taxshift of de stijgende uitkeringen die het resultaat zijn van het nieuw interprofessioneel akkoord.

‘Enkel voltijds werkenden winnen aan de taxshift, de rest betaalt. En dat al 3 jaar lang’, aldus Geysels. ‘De beloofde sociale correcties (voor de laagste inkomens, red.) zijn géén correcties. De mensen gaan er nog op achteruit’, hekelde de voorzitter.