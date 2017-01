‘Een kaviaardeal? Wij zijn net heel transparant’

Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) verwijt de stad Brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een kaviaardeal gesloten te hebben met Ghelamco voor de bouw van het Eurostadion. Een deal gesmeerd met belastinggeld. Hij vraagt nu via de vrederechter inzage in alle contracten die in het dossier gesloten zijn.

Kan u niet gewoon inzage geven in die contracten?

Ik wil eerst er vooral duidelijk maken dat ik niet voor de vrederechter gedaagd ben, maar het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Maar de heer Arnaud wil het dossier blijkbaar personaliseren door mij te viseren, waarschijnlijk omdat ik hierover open communiceer. Of die contracten openbaar kunnen gemaakt worden is voer voor advocaten. De discussie daarover loopt al een hele tijd. Maar kent u één overheid die zomaar commerciële contracten op tafel legt. Daarover zijn ook regels en die moeten ook nageleefd worden.

Zijn er in die contracten dan geheimhoudingssclausules opgenomen?

Ik heb die contracten niet getekend en ken ze ook niet van buiten he.

U begrijpt toch dat de burgers willen weten of er belastinggeld vloeit naar het stadion.

Wij zijn daar net heel transparant over. Er wordt een parkingvennootschap opgericht waarin de overheid voor de helft participeert. De overheid steekt daar een startkapitaal in van 80 miljoen euro, telkens voor de helft gedragen door de stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Maar omdat het om een zuivere investering gaat, kan dat bedrag buiten de begroting blijven.Daarnaast heeft de stad Brussel het terrein in erfpacht gegeven voor 1 symbolische euro en betaalt ze per jaar 4 miljoen euro voor een eigen gebruiksrecht voor het stadion en de andere infrastructuur. De stad kan dat gebruiksrecht zelfs verder verhuren. En de veiligheidskosten worden door de overheid gedragen, dat is altijd zo. Het Brussels Hoofstedelijk Gewest springt de stad Brussel daar voor 1 miljoen euro per jaar bij. Dat stadion is een gigantische investering, maar het risico valt helemaal ten last van de private bouwheer.

Verstraete spreekt nochtans over honderden miljoenen euro’s.

Tja, als je alles optelt de komende dertig jaar en op die erfpacht een fictieve prijs plakt.

Gelooft u nog dat het stadion op tijd klaar geraakt?

Ik vind het nog altijd de moeite waard om daar voor te gaan. Alles zit op schema en de bouwheer zegt nog altijd dat het gaat lukken.

Maar ook dit project dreigt in een juridisch moeras te zinken.

Het is blijkbaar een catchy onderwerp waar iedereen zijn gedacht over heeft. Ik was onlangs in Hoeilaart en zelfs daar ging Groen rond met een petitie tegen het stadion. Maar ik sta helemaal achter dit project. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zoiets nodig. Het zou toch godgeklaagd zijn dat wij, de hoofdstad van Europa, in 2020 voor heel Europa te kijk zouden staan als het land dat niet bij machte was haar stadion te bouwen.