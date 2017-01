Ouders Kim De Gelder staken strijd tegen ‘De Kroongetuigen’

De advocaat van Kim De Gelder zal toch geen juridische stappen ondernemen tegen de uitzending van De Kroongetuigen op VTM, over de moorden die hun zoon heeft gepleegd in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Twee baby’s en een 54-jarige vrouw kwamen daarbij om het leven.

Vorige week stuurde de advocaat van De Gelder, Jaak Haentjens, nog een brief naar VTM om te protesteren ­tegen de uitzending. ‘Na overleg met de ouders van mijn cliënt is besloten niets te ondernemen’, zegt Haentjens. ‘Het is een weloverwogen beslissing, ­rekening houdend met de juridische haalbaarheid van een klacht. Dat betekent niet dat we akkoord gaan met de uitzending. We betreuren dat deze uitzending gemaakt is. Ik hoop dat er niemand kijkt.’