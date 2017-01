David Goffin is op zijn hoede voor Radek Stepanek

David Goffin (ATP 11) probeert zich donderdag voor het tweede jaar op rij te plaatsen voor de derde ronde van de Australian Open. Het elfde reekshoofd knokte zich maandag in vijf sets voorbij de Amerikaanse reus Reilly Opelka (ATP 208) en mag donderdag in de derde partij op Show Court 3 de baan op tegen veteraan Radek Stepanek (ATP 102). De 38-jarige Tsjech komt uit de kwalificaties in Melbourne en is een niet te onderschatten speler volgens Goffin. “Het wordt niet makkelijk”, aldus de Belgische nummer één. “Radek is heel ervaren en heeft een geweldig balgevoel”.

Het wordt het tweede onderlinge duel tussen de 26-jarige Goffin en de twaalf jaar oudere Stepanek. In 2012 speelden ze tegen elkaar in de openingsronde van Roland Garros, Goffin won toen in vijf sets (6-2, 4-6, 2-6, 6-4 en 6-2). “Radek doet het hier uitstekend. Hij moest opnieuw kwalificaties spelen, maar plaatste zich al bij al makkelijk voor de hoofdtabel en gaat zeker opnieuw de top-100 induiken. Hij heeft een goed niveau, voelt de bal goed aan en speelt agressief. Ik ga snel moeten spelen en hem achteruit moeten duwen, we zien wel hoe het loopt”, stelde Goffin.

Radek Stepanek Foto: AFP

Ondanks zijn moeilijke eerste ronde, waarin hij drie uur op de baan stond, acht Goffin zich klaar voor de strijd. “Het was mentaal moeilijker dan fysiek, de rally’s waren vrij kort. Ik moest geconcentreerd blijven en door de warmte waren de ballen moeilijk te controleren. Tegen Radek zal ik snel moeten reageren, maar ik denk dat ik de wapens heb om mijn toernooi nog wat langer te laten duren”, klonk het.