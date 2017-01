Nog steeds geen activering stroomreserves

De strategische stroomreserves zullen vandaag/woensdag niet worden geactiveerd. Dat zegt hoogspanningsbeheerder Elia. Dinsdag was al duidelijk geworden dat de kans op een activering klein was.

Dinsdag en woensdag waren de meeste waarschijnlijke dagen voor de activering van de reserves, 750 MW afkomstig van twee gascentrales in Vilvoorde en Seraing. Maar dat blijkt dus uiteindelijk niet nodig.

Er is spanning op de stroommarkt als gevolg van een winterprik. Vooral Frankrijk, waar verscheidene kerncentrales uitliggen, moet massaal stroom invoeren. Maar het is minder koud dan gedacht in Frankrijk en er is ook meer productie uit wind. Dat maakt dat de Franse nood aan invoer van stroom minder groot is dan verwacht.

Elia blijft waakzaam voor de rest van de week. De piekconsumptie in Frankrijk wordt donderdag verwacht.