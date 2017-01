Australische premier gooit kabinet om na schandaal

De Australische premier Malcolm Turnbull heeft woensdag zijn kabinet herschikt, in de nasleep van een schandaal over de reisonkosten van zijn ministers.

Turnbull benoemde Greg Hunt tot de nieuwe minister van Gezondheid en Sport. Hij was tot nu toe bevoegd voor Industrie, Innovatie en Wetenschappen, maar Turnbulls kabinetschef Arthur Sinodinos zal die taken van hem overnemen.

Daarnaast kondigde Turnbull nog drie andere verschuivingen aan. Zo zal Ken Wyatt de minister voor Ouderenzorg en Inheemse Gezondheid worden.

Hunt neemt op zijn beurt de taken over van Sussan Ley, die vorige week ontslag moest nemen nadat gebleken was dat ze met belastinggeld reizen voor privédoeleinden maakte.

Turnbull voert de herschikking door op het moment dat hij nog nooit zo onpopulair was. In de meest recente peiling zei 48 procent van de Australiërs te vinden dat de premier zijn job niet goed doet.