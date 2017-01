'Eurostadion is kaviaardeal, gesmeerd met belastinggeld'

Een rechtsgang, een berg bezwaarschriften en lokale kritiek alom. Met het Eurostadion heeft Brussel er een controversieel bouwproject bij. 'Deze kaviaardeal zal de belastingbetaler honderden miljoenen kosten.'

Al maandenlang dringt het Brusselse parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) aan om de contracten te kunnen inzien die het Brussels Gewest heeft afgesloten voor de bouw van het Eurostadion, het nieuwe nationale voetbalstadion met bijbehorende bedrijfsruimtes. Zonder succes. Daarom heeft Verstraete de Brusselse minister van Financiën, Guy Vanhengel (Open VLD), nu voor de vrederechter gedaagd. Volgende maand staat de eerste zitting gepland.

‘Dit dossier baadt in de sfeer van achterkamertjespolitiek’, klinkt het. ‘Vanhengel zwoer dat dit de belastingbetaler niets zou kosten. Maar ondertussen moesten we via allerlei omwegen al vernemen dat de burgers moeten meebetalen voor onder meer de uitbating, de parking, de veiligheidskosten, enzovoort.’

Volgens Verstraetes berekening loopt de rekening op tot honderden miljoenen euro’s. ‘Deze kaviaardeal wordt gesmeerd met belastinggeld.’

Hij eist dat alle overeenkomsten en contracten openbaar worden gemaakt. ‘We moeten nu de waarheid kennen. In welke mate worden de kosten doorgerekend aan de belastingbetaler, en met welke winst gaat de private ontwikkelaar lopen?’

Projectontwikkelaar Ghelamco, in de rechtszaak geen betrokken partij, voelt de druk oplopen, maar maakt zich sterk dat het nog altijd mogelijk is om de openingswedstrijd van het Europees Kampioenschap voetbal in 2020 in Brussel te organiseren.

Milieuvergunning

Nochtans raakte gisteren ook bekend dat er meer dan vijfhonderd bezwaren zijn ingediend tegen de milieuaanvraag in de gemeente Grimbergen. Daar moet het stadion verrijzen. Zo uitte de buur­gemeente Wemmel haar bezorgdheid. ‘We vrezen onder meer de impact op de mobiliteit en de mogelijke vervuiling’, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (Wemmel).

‘De situatie na de bouw van het Eurostadion zal beter zijn dan de huidige situatie’, reageert Philip Neyt, bestuurder bij Ghelamco. ‘We hebben de voorbije jaren met alle mogelijke bezwaren proberen rekening te houden en zullen dat blijven doen. We hebben er zelf helemaal geen baat bij dat er meer files of meer fijn stof zouden zijn.’

Anderlecht

Overigens heeft ook RSC Anderlecht, dat in het nieuwe stadion met 60.000 zitjes zijn thuiswedstrijden zou spelen, nog niet zijn definitieve jawoord gegeven.