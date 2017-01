KV Oostende en Racing Genk stranden op gelijkspel in strijd om de Beker

KV Oostende en Racing Genk hebben gelijkgespeeld in de eerste halve finale van de Croky Cup. Dat is vooral jammer voor Genk, dat de bovenhand had tijdens de wedstrijd. Bailey miste tot drie maal toe een kans op het openingsdoelpunt. De wedstrijd eindigde op 1-1.

Genk speelde voor het eerst onder het bewind van Albert Stuivenberg. Bij KV Oostende was keeper William Dutoit toe aan zijn debuut. De Oostendse defensie liet vooral in het begin veel te wensen over, maar de nieuwe aanwinst was bij de pinken.

In de eerste twintig minuten kwam Bailey drie keer voor doel, maar drie keer kreeg hij de bal niet tegen de netten. Na 20 minuten was het de beurt aan Kevin Vandendriessche. Hij miste niet en trapte KV Oostende op voorsprong. Een ijskoude douche voor Racing Genk, dat beter in de wedstrijd zat.

In de tweede helft ging Genk nog meer op zoek naar de gelijkmaker. Ruslan Malinovskiy, die voor het eerst in de basis stond na maandenlang blessureleed, trapte de bal vanop afstand staalhard op doel en bezorgde de Limburgers zo de verdiende gelijkmaker. De ontlading was groot, ook bij de meegereisde supporters, die prompt voor vuurwerk zorgden op het veld.

Genk bleef druk zetten en ging op zoek naar een doelpunt. Samatta had nog de held van de avond kunnen worden maar de Tanzaniaanse spits wrong drie huizenhoge kansen vakkundig de nek om.

Oostende had op voorhand misschien op meer gehoopt, maar mag erg tevreden zijn met een gelijkspel na een zwakke wedstrijd.

Binnen twee weken, op 31 januari, spelen KV Oostende en Racing Genk de terugwedstrijd in Limburg.

