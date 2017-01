Colo, de naar verluidt oudste gorilla ter wereld is in de zoo van Ohio gestorven. Ze werd 60 en dat is een dikke twee decennia meer dan de gemiddelde leeftijd voor een gorilla.

Dat heeft de zoo van Columbus (Ohio) dinsdag laten weten.

Colo - een samentrekking van de eerste letters van Columbus en Ohio - schreef geschiedenis omdat ze de eerste gorilla was die in een zoo werd geboren. Het dier had drie kinderen, 16 kleinkinderen, 12 achterkleinkinderen en drie achter-achterkleinkinderen.

De precieze doodsoorzaak van Colo is nog niet duidelijk.