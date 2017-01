Een Nigeriaans legervliegtuig heeft een kamp waar duizenden vluchtelingen zich schuilhouden gebombardeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen zouden er daarbij zeker een vijftigtal doden gevallen zijn. De precieze toedracht is nog onduidelijk, mogelijk gaat het om een ongeluk.

In het kamp nabij de grenzen met Kameroen en Tsjaad wonen vooral families die op de vlucht zijn voor terreurbeweging Boko Haram. Naast de vijftig doden zijn er ook een honderdtal gewonden. De kans is dus reëel dat het aantal slachtoffers nog oploopt.

Het leger zegt dat er zeker twee militairen bij de slachtoffers zijn. Het Rode Kruis betreurt zeker zes doden onder zijn medewerkers.

1/3 We report with sadness that among the casualties of today's airstrikes in Rann 6 #Nigeria #RedCross @nrcs_ng were killed & 13 wounded. — ICRC Africa (@ICRC_Africa) 17 januari 2017

Tactische fout?

Getuigen spreken van twee explosies. Persagentschap Associated Press sprak met Lucky Irabor, de legercommandant in de regio. Hij gaf opdracht voor de missie nadat het leger informatie kregen dat op die plek een bijeenkomst van Boko Haram plaatsvond. Het is volgens hem nog te vroeg om van een tactische fout te spreken.

Volgens Artsen Zonder Grenzen staat het kamp, met naar schatting 25.000 bewoners, volledig onder controle van het leger. Iedereen die het kamp wil betreden wordt gecontroleerd. Blunder of niet, volgens Artsen Zonder Grenzen moethet leger in elk geval het nodige doen om de veiligheid van de burgers te verzekeren.