Voortaan wordt de zogeheten immunotherapie (nivolumab) voor 3 nieuwe types kanker terugbetaald: longkanker, niercelkanker en Hodgkin-lymfoom. Op die manier krijgen de komende drie jaar zo’n 10.000 patiënten een nieuw, hoopvol vooruitzicht

Bovendien wordt ook voor het eerst een combinatie van twee immunotherapieën goedgekeurd voor de behandeling van gevorderd melanoom (huidkanker). Het is ook de eerste keer dat er in België meerdere terugbetalingen van immunotherapie tegelijk goedgekeurd worden.

Elk jaar worden er in België zo’n 8.000 gevallen van longkanker gediagnosticeerd. Bij mannen is het daarmee de tweede meest voorkomende vorm van kanker (na prostaatkanker), bij vrouwen is het de derde meest frequente kanker (na borstkanker en dikkedarmkanker).

“Nivolumab wordt vanaf nu terugbetaald voor lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom. Dat is een uiterst goede zaak aangezien ongeveer 85 procent van alle longkankers niet-kleincellig zijn, het is tevens de eerste immunotherapie die in België wordt terugbetaald voor behandeling van longkanker”, zei professor Johan Vansteenkiste, respiratoir oncoloog van het UZ Leuven, op een persconferentie van het farmaceutische bedrijf Bristol Myers Squibb.

“Dankzij immunotherapie hebben patiënten nu een heel goed alternatief in vergelijking met de standaardbehandelingen. Uit onderzoek rond immunotherapie kwamen er geweldige resultaten: de levenskwaliteit van de patiënten ging erop vooruit en hun overlevingskansen op lange termijn waren - afhankelijk van de histologie van de tumor - tot drie keer beter dan bij de standaard chemotherapie.”