Elk jaar zet België zo'n 5.000 vreemdelingen gedwongen op het vliegtuig. Het is het sluitstuk van ons asiel- en migratiebeleid. Over hoe zo'n repatriëring verloopt, is weinig bekend. Met de reeks 'Exit België' opent De Standaard nu, voor de eerste keer, de zwarte doos van dat gedwongen terugkeerbeleid.

Wat zegt de inspectie over het verzet door de vreemdelingen? In vier jaar tijd raakten 29 agenten gewond bij het repatriëren van vreemdelingen. Gedreven door wanhoop doen zij er soms alles aan om het onvermijdelijke tegen te houden. Lees het zelf in de inspectieverslagen van de federale en lokale politie. </div> </div>