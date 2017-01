Schotland reageert negatief op de Brexit-plannen die de Britse premier Theresa May vanmiddag heeft voorgesteld. Voor Schotland moet de optie voor onafhankelijkheid bestaan, zegt de Schotse premier Nicola Sturgeon.

Theresa May zei in een speech dat het Verenigd Koninkrijk uit de eenheidsmarkt wil stappen, maar dat is niet naar de zin van Schotland. Sturgeon noemt het Brexit-plan van de Britse premier 'economisch catastrofaal' voor het Verenigd Koninkrijk en Schotland heeft daar niet mee ingestemd.

Bij het Brexit-referendum in juni kozen de Schotten voor het EU-lidmaatschap voor Groot-Brittannië. Toen bleek dat het 'Leave'-kamp was gewonnen, zei Sturgeon al dat ze een nieuwe onafhankelijkheidsreferendum wil organiseren als Londen geen rekening houdt met de bezwaren van Schotland. Dat is nu waarschijnlijker geworden, stelt ze in een mededeling.

Schotland heeft een aantal voorstellen over het Schotse standpunt aan Downing Street overgemaakt, maar Sturgeon ziet geen bewijzen dat de Schotse stem gehoord wordt. 'De Britse regering kan ons niet uit de EU en de eenheidsmarkt halen (...) zonder dat Schotland tussen dat en een andere toekomst kan kiezen.'

Tusk: 'Realistisch'

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad reageerde op Twitter. Hij vindt de Brexit een triestig proces, maar noemde de aankondigingen van May realistisch. Hij voegde nog toe dat de andere 27 lidstaden verenigd blijven en klaar zijn voor de onderhandelingen. Tusk zal de onderhandelingen opvolgen in naam van de andere landen.

Sad process, surrealistic times but at least more realistic announcement on #Brexit. EU27 united and ready to negotiate after Art. 50. — Donald Tusk (@eucopresident) 17 januari 2017

Ook Nigel Farage, leider van de Britse partij UKIP, liet al van zich horen. Nu Theresa May aankondigde dat de Britten helemaal uit de eenheidsmarkt stappen, zegt Farage dat ze de woorden gebruikt waar hij jarenlang mee werd uitgelachen.