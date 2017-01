Al 30.000 mensen gaan maand lang geen alcohol drinken

De Stichting tegen Kanker roept met de campagne ‘Tournée minérale’ nog steeds op om in februari een maand lang geen alcohol te drinken. Al meer dan 30.300 mensen beslisten al om hun glas wijn, pintje of gin-tonic te laten staan. Het doel is om bewust stil te staan bij ons alcoholgebruik.

Iedere februari een maand lang geen alcohol drinken. Daartoe roepen de Stichting tegen Kanker en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) alle Belgen op met de nieuwe jaarlijkse campagne Tournée Minérale.

De Stichting tegen Kanker en VAD halen voor deze campagne de mosterd uit het buitenland. Zo is er in Groot-Brittannië het initiatief Dry January, in Australië febfast en bij onze noorderburen Ik Pas. Allemaal campagnes om mensen te laten stilstaan bij hun alcoholgebruik.

Met meer dan 30.000 deelnemers lijkt de actie nu al meer dan geslaagd. De Belgische initiatiefnemers mikten voor deze eerste editie op 15.000 deelnemers. Het succes heeft volgens Marijs Geirnaert van VAD met twee factoren te maken. ‘We hebben zwaar ingezet op sociale media en de actualiteit heeft ons een handje geholpen’, zegt Geirnaert in Het Laatste Nieuws.

‘Alcohol kwam de voorbije maanden vaak in het nieuws: we zijn met de striktere richtlijn voor alcoholgebruik naar buiten gekomen en de politiek is niet rond geraakt met een nationaal alcoholplan.’

Onderzoek UGent

In de aanloop naar de start van de campagne heeft de Gentse universiteit ook toegezegd om het effect van de actie te onderzoeken. Er zal een steekproef onder de deelnemers worden gehouden op twee tijdstippen: een maand na afloop en drie maand na afloop.

Uit gelijklopend onderzoek uit onze buurlanden blijkt dat ongeveer zeven op de tien deelnemers het uithouden om een maand geen druppel alcohol te drinken. Ruim de helft voelt zich na die maand ook nog eens fitter.

Inschrijven kan nog steeds op tourneeminerale.be.