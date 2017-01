Verhofstadt niet langer kandidaat-voorzitter Europees Parlement

Guy Verhofstadt was kandidaat voor de EVP-fractie. Maar die fractie schaart zich nu achter de kandidatuur van de christendemocraat Antonio Tajani.

Verhofstadt gaf zichzelf eerder nog 10% kans om te winnen. Hij maakte geen goede beurt toen de deal met de Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo afsprong.

ALDE and EPP have laid the foundation of a new coalition to move Europe forward. The agreement is open to all other pro-European groups pic.twitter.com/dTSLm7fDVI