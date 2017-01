Prematuurtje in ‘Thuis’: 'Onze kleine figurant stelt het intussen heel goed'

Een prematuurtje dat vorig jaar geboren werd in het Universitair Ziekenhuis van Leuven heeft maandagavond voor 1,3 miljoen kijkers gefigureerd in Thuis. De soap is voor het UZ een handige manier om vroeggeboorte onder de aandacht te brengen.

Het prematuurtje was maandagavond te zien in Thuis, dat vrijdag bijna 1,4 miljoen kijkers haalde. De baby deed dienst als Vic, de zoon van Femke (Vanya Wellens) en ­Peter (Geert Hunaerts). Het was Peter die het nieuws als trotse vader mocht brengen, in de gangen van de afdeling neonatologie: hij had een zoon, al na 29 weken geboren, maar ­gezond.

Thuis-producent Hans Roggen kon op de dienst neonatologie van het UZ Leuven rekenen voor deze scènes en uiteraard ook op de ouders van een te vroeg geboren baby. 'Zonder hun medewerking konden we dit verhaal van ­prematuurtjes nooit vertellen. Onze kleine figurant stelt het heel goed en is ondertussen thuis bij zijn mama en papa', vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens Liesje Delauré werkte UZ Leuven graag mee omdat bijna één op de tien baby’s te vroeg geboren wordt. 'Op deze manier kunnen we belangrijke aspecten rond vroeggeboorte belichten. Vroeggeboren kinderen hebben vaak intensieve en hoogtechnologische zorgen nodig. Het is voor hun overleving en ontwikkeling even belangrijk dat die zorgen binnen een koesterend kader worden toegediend, waarbinnen de ouders een centrale rol vervullen.'