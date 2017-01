Baby gevonden in Wijnegem: ‘Mogelijk gaat het om ontvoerde baby’

In Wijnegem is maandagavond een baby aangetroffen die te vondeling was gelegd. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het vermoedelijk om de baby die maandag als vermist werd opgegeven, en het nieuws werd aan Belga bevestigd.

‘Er is een baby teruggevonden, en het is mogelijk dat het om die baby gaat. Honderd procent zeker is dat niet, het is aan het parket om dat te bevestigen’, zo verklaarde woordvoerder Johan Wonink dinsdagochtend.

De baby werd rond 23 uur teruggevonden op de Merksemsebaan, een drukke weg buiten het centrum van Wijnegem. Het kindje werd in goede gezondheid naar het ziekenhuis gebracht.

Maandag raakte bekend dat de politie zoekt naar een baby van vijf maanden oud. Die werd vrijdagavond ontvoerd in Estinnes-au-Mont, in de provincie Henegouwen. De moeder werd met een machete in het gezicht gestoken.

De daders zijn twee broers uit Willebroek, waarvan de jongste de vader is van het kind. Beide broers zijn inmiddels opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst.