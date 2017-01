Schietpartij op herdenkingsplechtigheid voor Martin Luther King

Bij een schietpartij maandag in het Martin Luther King Jr. Memorial Park in Miami-Dade County, in de Amerikaanse staat Florida, zijn acht mensen gewond geraakt. Dat meldden verschillende Amerikaanse media.

In de Verenigde Staten is het maandag Martin Luther King Jr. Day, en in het park was er een grote viering om het leven van de in 1968 doodgeschoten burgerrechtenactivist te gedenken.

De schietpartij vond plaats om 15.40 plaatselijke tijd, en volgens verschillende media raakten acht mensen gewond. Het zou gaan om drie volwassenen en vijf tieners.

Volgens de politie werden er twee mensen gearresteerd, zij worden momenteel ondervraagd. Daarnaast werden ook twee wapens in beslag genomen. Over het motief van de dader(s) is nog niets bekend.