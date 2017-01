De dader die op oudejaar 39 mensen om het leven bracht in een nachtclub in Istanbul, is maandag gearresteerd in dezelfde stad. Dat melden Turkse media.

Een schutter viel op oudejaarsnacht om 1.30u de nachtclub Reina in de Turkse stad Istanbul binnen. Er waren op dat moment zo’n 700 mensen Nieuwjaar aan het vieren.

Bij de aanslag vielen 39 slachtoffers, onder wie één belg, en heel wat gewonden. De dader kon op de vlucht slaan en sindsdien was de man spoorloos verdwenen. Twee dagen na de aanslag dook er wel een vreemde selfievideo op, waarop te zien was hoe de man rustig over het Taksimplein wandelt.

Terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag op de nachtclub geclaimd.