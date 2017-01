Elk jaar zet België zo'n 5.000 vreemdelingen gedwongen op het vliegtuig. Het is het sluitstuk van ons asiel- en migratiebeleid. Over hoe zo'n repatriëring verloopt, is weinig bekend. Met de reeks 'Exit België' opent De Standaard nu, voor de eerste keer, de zwarte doos van dat gedwongen terugkeerbeleid.

Wat zegt de inspectie over geweld bij terugdrijvingen? Niet alle vreemdelingen die het grondgebied moeten verlaten, doen dat met een special flight van de overheid. In een aantal gevallen gaan ze met een gewone lijnvlucht, en worden ze begeleid door veiligheidspersoneel van de luchtvaartmaatschappijen zelf. Ook daar heeft de inspectie soms een en ander op te merken over de manier van aanpakken.