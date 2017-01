Bart Tommelein wil af van zijn Tesla

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) ruilt zijn elektrische Tesla binnen enkele maanden voor een hybride Volvo. ‘Volledig elektrisch rijden is het ideaal, maar het is niet haalbaar voor iemand die soms vier tot vijf uur per dag in de wagen zit’, zegt hij.

Dat zegt hij maandag in de marge van het Autosalon in Brussel. Tommelein rijdt sinds zijn aantreden als Vlaams minister met een Tesla, een auto die nog door zijn voorgangster Annemie Turtelboom was besteld. ‘Die wagen is ideaal om van Oostende naar Brussel en terug te rijden’, zegt de minister. ‘Vaak rij ik op één dag echter het hele land af en dan is de ‘range’ te klein. De Tesla haalt ongeveer driehonderd kilometer. Ik zou dan tussendoor moeten stoppen en daar ontbreekt me de tijd voor.’

De Open VLD’er kiest daarom voor een plug-in hybride, een Volvo S90. ‘Die past beter bij mijn dagelijkse bezigheden’, zegt Tommelein. ‘Hybride wagens zijn een heel goede overgang naar volledig elektrisch rijden. Ik kies ook bewust voor Volvo - een bedrijf dat in Vlaanderen assembleert - omwille van mijn voorbeeldfunctie als minister.’