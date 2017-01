Vlaanderen voert de strijd tegen tienerpooiers op. Een nieuwe campagne en de website stoptienerpooiers.be moet jongeren ‘informeren, signalen leren herkennen en info geven waar ze terecht kunnen voor hulp’.

Met de website stoptienerpooiers.be en de campagne ‘Laat je niet pakken’ willen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, Child Focus en het agentschap Jongerenwelzijn helpen om tienerpooiers te stoppen en helpen voorkomen dat jongeren slachtoffer worden.

Een jaar geleden lanceerden minister Vandeurzen en Child Focus een plan om de strijd tegen tienerpooiers op te voeren. De term ‘loverboys’, die een te soft en vals-romantisch beeld gaf van de daders, werd naar de prullenbak verwezen en vervangen door tienerpooiers. Tienerpooiers zijn mensen die jongeren onder druk zetten om in de prostitutie te werken.

Hulp

In 2016 kreeg Child Focus voor heel het land zestig meldingen over effectieve of vermoedelijke prostitutie van minderjarigen. In 37 gevallen was er sprake van de tienerpooierproblematiek. In zes gevallen was het slachtoffer 14 jaar of jonger.

De website stoptienerpooiers.be is gericht op drie doelgroepen: de jongeren zelf, de ouders (en vertrouwenspersonen) en op leerkrachten en hulpverleners. ‘Bedoeling is om iedereen goed te informeren wat tienerpooiers zijn, hoe men signalen kan herkennen en waar men terecht kan voor hulp’, legt Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, uit.

Samen met de website wordt ook de preventie- en sensibiliseringscampagne ‘Laat je niet pakken’ gelanceerd. Daarbij worden affiches verspreid op scholen en Child Focus zal postkaarten verspreiden in steden en op ‘hotspots’ (bv. nachtwinkels, seksshops en discotheken). Verder is het de bedoeling ook de mogelijke tienerpooierklanten via contactadvertentiepagina van Het Laatste Nieuws en sites die erotische afspraken faciliteren te verwittigen dat betaalde seks met minderjarigen illegaal en strafbaar is.

