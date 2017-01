Kust vraagt dringend herstel van stranden

Het herstellen van de stranden na storm Dieter dringt zich op. “Er zijn dringend maatregelen nodig om onze kust te beschermen tegen de mogelijks verwoestende gevolgen van een eerstvolgende storm”, aldus burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a). Uit de eerste cijfergegevens blijkt dat ongeveer 1,5 miljoen ton zand zou zijn weggespoeld. Vandenberghe pleit voor de installatie van een...zandmotor

Storm Dieter mag dan al minder verwoestend hebben uitgehaald dan verwacht, toch liepen de Vlaamse stranden heel wat schade op, vooral in Bredene en Wenduine. Er wordt dan ook aan de Vlaamse overheid gevraagd om zo snel mogelijk werk te maken van herstellingen, omdat het gevaar op nog grotere schade bij een mogelijke volgende storm nu enorm is toegenomen.

Door de hoge golven is vermoedelijk 1,5 miljoen ton zand weggespoeld. Dat veroorzaakte ook metershoge zandkliffen. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is nu al bezig met het weghalen van de zandmuren die gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. In Bredene is het strand zelfs afgesloten.

“Er mag niet getreuzeld worden om de eerste beschermende maatregelen te nemen”, aldus Vandenberghe, die Vlaanderen ook vraagt om structurele maatregelen te nemen, want kustbreed is er jaarlijks heel wat zand nodig om de stranden op te hogen. Na de Sinterklaasstorm liep de kostprijs van de herstellingen zelfs op tot 15 miljoen euro. Sinds 2004 is elk jaar gemiddeld meer dan een half miljoen kubieke meter gebruikt als natuurlijke buffer tegen stormen. Sinds 2011 zijn die inspanningen nog opgetrokken.

Vandenberghe denkt aan een zandmotor, een kunstmatig schiereiland voor de kust die op een natuurlijke wijze de kustlijn verstevigt. Er is al een voorbeeld in Nederland, ten zuiden van Den Haag. “Dit zorgt voor kustonderhoud, nieuwe natuur en een dynamisch recreatiegebied. Dit is bouwen met de natuur”, aldus Vandenberghe.