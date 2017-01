Duitsland bijt van zich af na uitspraken Trump

Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel bekritiseert Amerika's 'gebrekkige' buitenlands beleid na Donald Trumps felle woorden over het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Angela Merkel en dreigement om een importtarief van 35% in te voeren voor BMW's.

Het 'gebrekkige interventionistische' buitenlands beleid van Amerika is een van de oorzaken van de huidige vluchtelingencrisis in Europa. Dit heeft de Duitse minister voor economie en vicekanselier Sigmar Gabriel gezegd in reactie op de uitlatingen van Donald Trump in een interview voor de Duitse krant Bild en de Britse krant The Times afgelopen zondag.

De toekomstige Amerikaanse president Trump noemde in dit interview het vluchtelingenbeleid van Angela Merkel ‘catastrofaal’. Ook dreigde hij met het invoeren van een importtarief voor Amerika van 35% voor de Duitse BMW's die gemaakt gaan worden in de Mexicaanse fabriek van BMW. Over dit laatste zei Gabriel dat een dergelijke belasting tot een desillusie zou leiden onder Amerikaanse autoproducenten aangezien deze afhankelijk zijn van de transatlantische distributieketen.

Duurdere auto's

In een video interview met de Duitse krant Bild zei Gabriel: 'De grootste BMW fabriek staat al in de VS, in Spartanburg in South Carolina. De Amerikaanse autoindustrie zal van een kale reis thuiskomen indien alle onderdelen die zij uit Duitsland importeren plotseling belast worden met 35% importbelasting. Dit maakt de sector alleen maar zwakker en auto's duurder.'

In het interview deed Trump onder meer ook de uitspraak dat Brexit 'geweldig nieuws' is en dat het niet ondenkbaar is dat meer EU-lidstaten het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk zullen stappen en uit de Europese Unie zullen stappen.