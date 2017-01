Limburgse werknemers relaxen op Blue Monday

ACV-Limburg heeft op de meest depressieve dag van het jaar, Blue Monday, een relaxmoment georganiseerd. Limburgse werknemers konden in bedrijvencentrum Greenville in Houthalen-Helchteren maandag hun stressgehalte testen en meer informatie verkrijgen om stress en burn-outs te voorkomen.

‘Eén op de tien Vlaamse werknemers kan op dit moment niet gaan werken omdat hij of zij last heeft van een burn-out, en dat getal blijft stijgen’, zegt regionaal voorzitter van ACV, Koen Buntinx. ‘Onder de noemer ‘Too strexy for my job’ maken wij vandaag mensen bewust van het feit dat het ook anders kan. In een ontspannen sfeer en in ruil voor een leuke goodiebag worden bezoekers aan de hand van een eenvoudige strexy-test bevraagd over hun ervaringen met stress.’

Die test is voor ACV een eerste onderzoeksfase. Maar de vakbond wil nog een stap verder gaan. In een latere fase zal ACV diepte-interviews afnemen van werknemers die aangeven last te hebben van stress. Zo wil de vakbond meer inzicht verkrijgen in manieren om preventief om te gaan met stress en burn-outs.

‘Iedereen moet zijn steentje bijdragen om die evolutie van het aantal burn-outs bij werknemers naar beneden te halen. Vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen dat doen, maar de politiek moet absoluut ook mee’, aldus Buntinx. ‘De pensioenleeftijd die ze alsmaar willen optrekken, langdurige zieken die niet meer aan het werk geraken,... De politiek gaat stress zeker niet naar beneden trekken. Daarom willen we van de werknemers zelf te weten komen hoe we burn-outs het best kunnen vermijden.’