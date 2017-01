Trump: opvolger Obamacare wordt 'ziekteverzekering voor iedereen'

De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump wil vermijden dat armere Amerikanen de dupe worden van het afschaffen van ‘Obamacare’. Dat heeft hij duidelijk gemaakt in een interview met de Amerikaanse krant The Washington Post.

De Affordable Care Act, beter bekend als ‘Obamacare’, wordt beschouwd als een van de belangrijkste verwezenlijkingen van uittredend Amerikaanse president Barack Obama. De wet heeft ervoor gezorgd dat miljoenen Amerikanen toegang hebben gekregen tot een private zorgverzekeraar. Maar Trump en de Republikeinen hebben al vaker duidelijk gemaakt dat ze niet voor het systeem te vinden zijn. De door de Republikeinen gedomineerde Senaat stemde vorige week nog in met een technische begrotingsmaatregel om de Obamacare-hervormingen tegen te gaan.

In een interview met The Washington Post maakt Trump nu duidelijk dat het afschaffen van Obamacare niet betekent dat de armere Amerikanen in de kou blijven staan.

'We zullen voor iedereen een verzekering hebben', zo stelt hij. 'In sommige kringen geldt de filosofie dat je geen verzekering kan krijgen als je die niet kan betalen. Maar dat is niet wat bij ons zal gebeuren.' Trump verzekert dat de Amerikanen een 'geweldige gezondheidszorg' zullen krijgen. 'Het zal in een erg vereenvoudigde vorm zijn. Minder duur en veel beter.'

Geen details

Trump gaf geen specifieke details over de vorm van zijn gezondheidsplan. Wel beklemtoonde hij dat hij werk wil maken van goedkopere medicijnen. Dat is volgens hem van cruciaal belang om de kosten van de gezondheidszorg onder controle te houden. Er zullen daarvoor rechtstreekse onderhandelingen met de farmabedrijven gevoerd worden. 'Ze zijn politiek beschermd, maar nu niet meer', zegt Trump over de farmaceutische bedrijven.

The Washington Post benadrukt dat het plan wellicht heel wat kritiek zal krijgen van rechts, aangezien de Republikeinen zich al jarenlang verzetten tegen bijkomende tussenkomsten van de overheid in het gezondheidszorgsysteem. Maar ook van de linkerzijde, die niet staat te springen voor wijzigingen aan Obamacare, wordt heel wat kritiek verwacht.

Trump lijkt zich daar evenwel niet druk om te maken. 'Ik denk dat we goedkeuring zullen krijgen. Ik zal je niet vertellen hoe, maar we zullen goedkeuring krijgen.'