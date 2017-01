Trump noemt vluchtelingenbeleid Merkel 'catastrofaal'

Volgens de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump is het vluchtelingenbeleid van Angela Merkel ‘catastrofaal’, en is het niet ondenkbaar dat nog meer landen de Europese Unie zullen verlaten. Dat zei hij in een interview voor de Duitse krant Bild en de Britse krant The Times.

In het gezamenlijke interview sprak Trump zondag zijn bewondering uit voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel, maar bekritiseerde hij haar vluchtelingenbeleid. ‘Ik denk dat ze één catastrofale fout maakte, en dat was het binnenlaten van al die illegalen. Weet je, al die mensen van overal binnenlaten. En niemand weet zelfs waar ze vandaan komen’, aldus Trump, die zei dat veilige zones in Syrië een oplossing kunnen zijn voor de vluchtelingeninstroom.

De Republikein acht het mogelijk dat nog meer landen de Europese Unie zullen verlaten omwille van de migratie. ‘Als vluchtelingen verschillende delen van Europa blijven binnenstromen, denk ik dat het heel moeilijk zal zijn om het samen te houden omdat mensen er boos om zijn’, zei Trump.

Brexit

Over de brexit zei de Republikein dat die niet had plaatsgevonden als het Verenigd Koninkrijk niet was gedwongen zoveel vluchtelingen op te nemen. ‘Mensen en landen willen hun eigen identiteit en het Verenigd Koninkrijk wilde zijn eigen identiteit. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen... ik denk dat ook anderen zullen vertrekken.’

Aan de journalisten van The Times en Bild voorspelde hij dat de brexit een succes wordt, en gaf hij mee dat hij zo snel mogelijk een handelsakkoord wil sluiten met het Verenigd Koninkrijk. Meteen na zijn intrede in het Witte Huis zal de Britse premier Theresa May hem een bezoek brengen, aldus Trump. ‘We gaan hard werken om het snel en goed gedaan te krijgen. Goed voor beide partijen.’

In het interview, dat werd afgenomen in de Trump Tower, herhaalde Trump ook zijn kritiek aan de NAVO-leden die onvoldoende betalen. De organisatie zelf noemde hij ‘achterhaald’, omdat ze zich niet concentreert op het bestrijden van terrorisme.

Poetin

‘Er zijn sancties tegen Rusland. Laten we bekijken of we goede akkoorden met Rusland kunnen maken. Ik denk dat het nucleair arsenaal aanzienlijk verminderd moet worden, dat is er een onderdeel van’, zei hij.

‘De sancties doen Rusland veel pijn, maar ik denk dat we tot iets kunnen komen dat voor veel mensen voordelig is’, aldus de Republikein.

Net voor Kerstmis deed Trump nog vrezen voor een nieuwe wapenwedloop. In een tweet waarschuwde hij dat het Amerikaanse kernwapenarsenaal indien nodig versterkt en uitgebreid zou worden.

De toekomstige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, de voormalige CEO van ExxonMobil, probeerde tijdens zijn confirmatiehoorzitting voor de commissie Buitenlandse Zaken in de Senaat echter gerust te stellen. Hij verklaarde dat de Verenigde Staten het nucleaire non-proliferatieverdrag moeten blijven naleven. ‘We mogen simpelweg ons engagement rond het verminderen van het aantal nucleaire wapens op deze planeet niet opgeven’, klonk het toen.

De VS beschikken over een arsenaal van 7.000 kernkoppen en is zo de op één na grootste kernmacht, na Rusland.

(adm)