Minstens 32 mensen, onder wie zes kinderen, zijn maandag omgekomen bij de crash van een vrachtvliegtuig op huizen in de buurt van de Manas-luchthaven van Bisjkek in Kirgizië. Dat delen de Kirgizische autoriteiten mee.

Volgens de Kirgizische media gebeurde de crash in de buurt van het dorp Datsja-Suu, en werden alle vluchten op de Manas-luchthaven voorlopig opgeschort.

Aanvankelijk was er sprake van 15 doden en wat later van 20 doden. Intussen zegt het Kirgizische ministerie van Volksgezondheid aan het Franse persagentschap AFP dat er sprake is van ‘32 doden, onder wie vier piloten’.

Volgens de hulpdiensten zijn er vooral lokale inwoners bij de slachtoffers, onder wie zes kinderen. ‘Om 7.40 uur (maandagochtend 2.40 uur Belgische tijd, red.) stortte een vrachtvliegtuig van een Turks bedrijf dat van Hong Kong kwam, neer in de buurt van de Manas-luchthaven als gevolg van de slechte weersomstandigheden’, zo zei een medewerker van het ministerie van Noodsituaties aan een Kirgizische radio.

Het Kirgizische agentschap voor burgerluchtvaart zegt dat het om een vrachtvliegtuig van Turkish Airlines gaat. Dat had als eindbestemming Istanboel en moest een tussenstop maken in Bisjkek.

De crash eiste niet enkel mensenlevens, maar verwoestte volgens het ministerie van Noodsituaties ook minstens 15 huizen. Momenteel is een grote reddingsactie aan de gang.

‘Het vliegtuig stortte neer op huizen’, vertelde een getuige aan AFP. ‘Mensen werden met heel hun familie en kinderen gedood, veel mensen lagen te slapen.’

De Kirgizische vicepremier Moukhammetkali Aboulgaziev is intussen ter plaatse, samen met de ministers van Noodsituaties en van Transport, aldus een regeringsverklaring. President Almazbek Atambajev heeft zijn bezoek aan China afgezegd, zo meldden de Kirgizische media.