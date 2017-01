België zette minstens 20 kinderen op militaire vlucht

Horen gezinnen met special flights te worden teruggestuurd? ‘Totaal aberrant’, vindt een professor. ‘Dit blijft uitzonderlijk’, zegt Francken.

Special flights of beveiligde vluchten met militaire vliegtuigen worden normaal ingelegd voor drugsdealers, verkrachters en gewelddadige vreemdelingen: zware gevallen die op geen enkele andere manier kunnen worden teruggestuurd. Maar blijkbaar zet de overheid af en toe ook gezinnen met kinderen op een special flight, soms zelfs samen met andere vreemdelingen die mogelijk een strafblad hebben.

Dat blijkt uit honderden inspectieverslagen van repatriëringen onder politiebegeleiding, die De Standaard na jaren procederen in handen kreeg.

In 2013 werden zeker drie families op een special flight gezet, in 2015 één en in 2016 zeker nog eens twee. Een derde gezin stond vorig jaar al voor de trap van het vliegtuig toen het op het laatste nippertje rechtsomkeert mocht maken. Een andere special flight stond in 2015 gepland, maar kon niet doorgaan omdat het gezin ontsnapt was.

In totaal waren zeker 23 minderjarigen betrokken. Een getraumatiseerd en agressief meisje van 13 jaar moest worden geboeid en aan boord worden gedragen. Een baby van elf maanden werd tijdens het boarden en opstijgen bij de moeder weggenomen, waardoor zij in paniek raakte. Twee andere kinderen dreigden te worden teruggestuurd met een man met pedofiele neigingen.

Stephan Parmentier, hoogleraar criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, was tweemaal rapporteur in de commissie-Vermeersch die na de dood van Semira Adamu in 1998 het terugkeerbeleid evalueerde. ’Totaal aberrant’ noemt hij deze praktijk.

‘Ik wist niet dat gezinnen met special flights worden gerepatrieerd’, zegt hij. ‘We hebben nooit met zoveel woorden gezegd dat gezinnen niet op een special flight mochten worden gezet, maar alleen omdat we er nooit bij hebben stilgestaan dat het ooit zo ver zou komen.’

‘Volgens het stappenplan in de gedwongen terugkeer mag een beveiligde vlucht alleen worden ingezet wanneer iemand op geen enkele andere manier repatrieerbaar is. Geldt dat echt voor al deze gezinnen? Wordt het stappenplan altijd gevolgd? En wie beslist om ervan af te wijken?’

‘Het stappenplan van de commissie-Vermeersch vormt bij de gedwongen terugkeer onze belangrijkste leidraad en die volgen we maximaal’, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). ‘Een special flight is de laatste etappe en wordt in de regel niet gebruikt voor gezinnen, tenzij het gezin aangeeft zich te zullen verzetten of als het om een kroostrijk gezin gaat.’

‘Wanneer zeer uitzonderlijk voor een gemengde vlucht (met andere vreemdelingen) wordt gekozen, kiezen we er uiteraard bewust voor om geen gewelddadige personen mee aan boord te nemen. Er is ook altijd omkadering.’

Explainer Exit België.

