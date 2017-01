De verkoop van zware vrachtwagens in ons land neemt toe, ondanks de kilometerheffing die van kracht is. Transporteurs willen nieuwe, milieuvriendelijke trucks omdat de heffing dan kleiner is. En die nieuwe vrachtwagens worden ook steeds veiliger en moderner. Dat stellen we vast op het Autosalon in Brussel.

In 2016 zijn bijna 3.800 zware vrachtwagens verkocht in ons land, meer dan het jaar ervoor. Een gevolg, raar maar waar, van de kilometerheffing. Want hoe nieuwer en dus milieuvriendelijker een vrachtwagen, hoe minder hoog de heffing. Ook bestelwagens verkopen goed. Vorig jaar 68.000, 7.000 meer dan het jaar ervoor.