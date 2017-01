In de kwalificaties voor het Europees volleybalkampioenschap 2017 voor meisjes tot 18 jaar is België uitgeschakeld nadat het zondag met 3-0 verloor van Bulgarije. De setstanden waren 25-20, 25-22 en 25-23. De speelsters van coach Robin De Bondt eindigen op de derde plaats in kwalificatiegroep H.

Eerder verloren de Belgen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia met 3-1 van Oostenrijk. Daarna wonnen ze met 1-3 van Zwitserland. Bulgarije eindigt op de eerste plaats met 9 punten, voor Oostenrijk (6 ptn). België is derde met 3 punten. Zwitserland is puntenloos laatste. De poulewinnaars en de beste drie tweedes van de acht groepen plaatsen zich voor de EK-eindronde, die van 1 tot 9 april doorgaat in het Nederlandse Arnhem.