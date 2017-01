Oudste dochter Oezbeekse oud-president leeft in huisarrest

Na jaren van geruchten lijkt het erop dat de oudste dochter van de overleden Oezbeekse president Islam Karimov in leven is. Goelnara Karimova zit in huisarrest in een bijgebouw van haar eigendom in de hoofdstad Tasjkent, aldus haar Zwitserse advocaat Grégoire Mangeat.

Goelnara wordt beschuldigd van corruptie en maakt voorwerp uit van verschillende gerechtelijke procedures, vooral in Zwitserland. De Zwitserse advocaat vertrouwde enkele kranten toe, zijn cliënte voor het eerst te hebben ontmoet in december in de Oezbeekse hoofdstad.

Foto: BELGAIMAGE

De 44-jarige vrouw is verhoord op 9 en 10 december door vertegenwoordigers van het Oezbeekse openbaar ministerie, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Zwitserse openbaar ministerie. Dat laatste bevestigt dat een delegatie naar Oezbekistan is gegaan. Mangeat was aanwezig op dat verhoor, maar mocht geen vragen stellen.

Goelnara was heel agressief tijdens dat verhoor en weigerde eerdere verklaringen te bevestigen. “Ze zal geen enkel commentaar geven over het dossier, vooraleer ze de inhoud ervan kent”, aldus Mangeat.

De dochter van de oud-president die in september 2016 overleed, is opgepakt in de nacht van 18 februari 2014. Al haar bezittingen zouden in beslag zijn genomen. In Oezbekistan loopt weliswaar geen procedure tegen de vrouw.

Haar Zwitserse advocaat uitte kritiek op haar levensomstandigheden. Ze zit geïsoleerd en mag noch met haar kinderen, noch met haar advocaten praten.

Goelnara is in ongenade gevallen bij haar vader, terwijl ze lange tijd werd beschouwd als zijn mogelijke opvolger. Sjavkat Mirzijojev is verkozen tot nieuwe president van het Centraal-Aziatische land.