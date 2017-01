SP.A trekt aan alarmbel over winteropvang, OCMW ontkent

Antwerps OCMW-raadslid Johan Peeters (SP.A) vraagt dat de winteropvang voor dak- en thuislozen in Antwerpen voor de doelgroep van alleenstaande vrouwen met kinderen wordt uitgebreid.

Verschillende dergelijke gezinnen werden al de deur gewezen omwille van een capaciteitstekort, stelt Peeters, en in één geval zou aan een vrouw zelfs gesuggereerd zijn om haar baby tijdelijk af te staan om een plaats te kunnen krijgen bij de alleenstaanden zonder kinderen. Het kabinet van OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) ontkent echter met klem dat er zich al dergelijke scenario’s hebben afgespeeld. “Dit zijn kwalijke, doelbewuste nonsens”, laat Duchateau weten via zijn woordvoerder.

In Antwerpen is er afzonderlijke winteropvang voor drie doelgroepen: alleenstaanden die illegaal in ons land verblijven, alleenstaanden met een geldig verblijfsstatuut en gezinnen. Voor die laatste zijn er vijf studio’s met telkens zeven bedden beschikbaar. “De opvangmogelijkheden voor gezinnen zijn erg beperkt en de stedelijke dispatch heeft deze winterperiode al meermaals radeloze vrouwen met kinderen de deur gewezen en gevraagd om een beroep te doen op het eigen netwerk”, zegt Peeters. “Zulke situaties zijn onaanvaardbaar en kunnen vermeden worden door voldoende opvangcapaciteit te voorzien.”

OCMW-voorzitter Duchateau ontkent dat er een structureel probleem is. “Er is nog maar een paar keer een tekort geweest en dan is het gezin in kwestie op hotel gestuurd, dat is veel goedkoper dan ergens een volledig nieuwe extra werking op poten te zetten”, zegt zijn woordvoerder Michael Lescroart. “Er is echter nog nooit iemand geweigerd en het is gewoon onzin dat we een moeder zouden vragen om haar kind af te staan.”

Ook de overige winteropvanginitiatieven zouden geen capaciteitsproblemen kennen. “Bij de illegale daklozen flirtten we vroeger met de grens, maar daar merken we dit jaar een aanzienlijke daling, door een combinatie van vrijwillige en gedwongen terugkeer”, aldus Lescroart.