Yuji Ono (STVV) keert terug naar Japan

De Japanner Yuji Ono maakt geen deel meer uit van de kern van STVV. De 24-jarige aanvaller keert per direct terug naar zijn thuisland, zo maakte de eersteklasser zondag bekend.

“Ono en STVV kwamen overeen het huidige contract te verbreken”, luidt het in een mededeling. De Japanner kwam in de zomer van 2015 over van Standard, dat hem in januari 2013 naar België had gehaald. In Limburg kwam Ono dit seizoen niet vaak aan spelen toe, mede door blessureleed. Hij ging deze maand met de Truienaars wel nog mee op stage naar La Manga. “De club wenst Yuji Ono veel succes in zijn verdere carrière en dankt hem voor de geleverde prestaties bij STVV”, besluit het bericht.