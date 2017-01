Boerenbond reageert positief op onderwijshervorming

Boerenbond reageert positief op de onderwijshervorming voor het secundair onderwijs die de Vlaamse regering vrijdag bekendmaakte. De organisatie waardeert de erkenning van de land- en tuinbouwsector als één van de acht aparte domeinen en de opsplitsing in de loop der jaren tussen zij die willen verder studeren om bedrijfsleider te worden en zij die willen gaan werken.

“Van bij de aanvang heeft de Boerenbond duidelijk gesteld dat het hervormd secundair onderwijs goed zal moeten voorbereiden op de toekomstige tewerkstelling in de land- en tuinbouw, zonder daarbij de algemene vorming te verliezen”, zegt voorzitter Sonja De Becker. “Dat dit binnen een apart domein land- en tuinbouw kan, zorgt ervoor dat jongeren heel gericht voorbereid worden op een toekomst in de sector, hetzij als bedrijfsleider of werknemer.” De Becker is ook blij met de gevraagde opsplitsing in de doorstroomrichting Biotechnische Wetenschappen.

Boerenbond wijst er echter ook op dat er door de Vlaamse regering nog niets beslist over het verder bestaan van het 7e jaar BSO. “Voor heel wat leerlingen uit het studiedomein land- en tuinbouw vormt dit 7e jaar een ideale gelegenheid om zich nog een jaar te specialiseren alvorens het beroepsleven in te stappen. Vanuit Boerenbond blijven wij erop aandringen dat deze beroepsgerichte specialisatiejaren ook in de toekomst georganiseerd zullen kunnen worden.”