Van Aert wint na schaatspartij in Fiuggi en heeft Wereldbeker binnen

In het Italiaanse Fiuggi heeft wereldkampioen Wout van Aert zich de sterkste getoond in de voorlaatste Wereldbekercross. Na een entertainende wedstrijd met heel wat slip-, glij- en valpartijen bereikte de Lillenaar solo de eindmeet. Ook de eindzege in het Wereldbekerklassement heeft hij met nog één cross (in Hoogerheide volgende zondag) te gaan, al binnen. Slechter nieuws is er voor Toon Aerts. De Europese kampioen ging zwaar onderuit, waardoor zijn seizoen er waarschijnlijk opzit.

“Een goede start is van cruciaal belang.” De leuze ging bij de startinterviews over de lippen van zowat alle renners. Niet aan de start in Fiuggi: Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen speelde in de wereldbeker geen rol van betekenis meer. Toen de cross op gang werd getrokken, nam Wout van Aert van bij het begin resoluut de kop. Al nam Europees kampioen Toon Aerts niet veel later die koppositie over. Ook Tom Meeusen, Clement Venturini en Kevin Pauwels schoven op kousenvoeten mee.

Extra schroefjes

Vooraf werd er gewaarschuwd voor de passage door het bos. De ondergrond lag er hard en glad bij, het bovenste laagje was slipperig en modderig. Net zoals bij de junioren, beloften en de dames, werd er ook bij de profs duchtig gevallen. Tim Merlier sukkelde bijna van zijn fiets, verschillende renners schoven onderuit of landden in het decor, David van der Poel ging dan ook nog eens overkop. Lars Boom zou zelfs speciale schroefjes in zijn schoenen laten draaien hebben, om glijpartijen te vermijden.

Ondertussen sloeg Toon Aerts een mooi kloofje op zijn achtervolgers Van Aert en Meeusen. Door de boomwortels schoof Meeusen even onderuit. Daardoor nam Van Aert een voorsprong en begon de wereldkampioen aan zijn achtervolging op Aerts. Hij moest negen seconden goed maken. Aerts bleef niet foutloos. Ook de Europese kampioen gleed af en toe weg bij loopstroken. Bovendien liep de wereldkampioen een pak sneller naar boven dan Aerts en gleed hij in de weg naar beneden veel sneller. Op het einde van ronde twee waren er opnieuw twee leiders.

Seizoen Aerts voorbij?

Lang duurde die situatie van twee leiders niet. Wout van Aert durfde in de afdaling naar beneden glijden, terwijl het bij Aerts met wat minder evenwicht ging. De Europese kampioen belandde bijgevolg tegen de grond, waardoor Van Aert een gat kon slaan. De grootste spanning voor de zege? Van Aert botste nog even tegen een van de balkjes. Maar zelfs dat foutje kon het tij niet meer keren.

Europees kampioen Toon Aerts ging op drie ronden van het einde nog erg pijnlijk onderuit. Daarbij raakte hij met zijn arm een boom, een sleutelbeenbreuk lijkt erg waarschijnlijk.“Ik heb een pijn in de schouder die ik nog nooit heb gevoeld”, liet de ploeg Telenet Fidea Lions zijn eerste reactie weten. Mogelijk zit zijn seizoen erop. Een streep door de rekening van de jonge Aerts die hoopte naar het WK te gaan.

De wereldkampioen zegeviert ook in Fiuggi en stelt daardoor ook meteen zijn eindzege in de Wereldbeker vast. In theorie zou Van Aert zelfs niet meer aan de start moeten staan in Hoogerheide voor de laatste wedstrijd. De Duitse kampioen Marcel Meisen haalde in het geharrewar nog verrassend de tweede plaats. Tom Meeusen vervolledigt het podium op de derde plaats.