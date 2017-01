‘Tweestatenoplossingen is enige kans op vrede’

Op de vredesconferentie voor het Midden-Oosten in Parijs heeft Frans minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault zondag opgeroepen tot een tweestatenoplossingen voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Hij riep daarbij alle partijen op om rond de onderhandelingstafel te gaan zitten. De Israëlische premier noemde de vredesgesprekken echter ’de laatste stuiptrekkingen van de wereld van gisteren’.

Ayrault erkende dat een oplossing met twee staten in gevaar is en dat beide partijen ver van een gemeenschappelijk standpunt staan. Maar ‘er is geen tijd meer te verliezen’, klonk zijn pleidooi voor hernieuwde onderhandelingen bij aanvang van de vredesconferentie.

Ayrault waarschuwde voorts voor de gevaren van het aanhoudende conflict. Er is sprake van een gevaarlijk wantrouwen en niemand is veilig voor een nieuwe uitbarsting van geweld. ‘Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om de Israëli’s en Palestijnen zover te krijgen dat ze opnieuw rond de tafel willen zitten om te onderhandelen.’ De Israëlische en de Palestijnse regering zijn zondag niet aanwezig in Parijs.

Meer dan 70 landen, inclusief de vijf vetomachten bij de Verenigde Naties, en internationale organisaties zoals de EU en de Arabische Liga, nemen deel aan de vredesconferentie.

Israël kant zich al langer tegen het Franse vredesinitiatief. Premier Benjamin Netanyahu zei zondag dat de gesprekken ‘nutteloos’ zijn. ‘Het doel is Israël tot voorwaarden te dwingen die niet stroken met de nationale noden.’ Netanyahu omschreef de vredesconferentie als ‘de laatste stuiptrekkingen van de wereld van gisteren’.

Israël wil enkel directe onderhandelingen zonder voorwaarden met de Palestijnen. Het land lijkt de komst van de verkozen Amerikaanse president Donald Trump af te wachten. Die wordt volgende week ingezworen en schaarde zich met eerdere verklaringen volledig achter Jeruzalem.