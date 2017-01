‘Eindelijk doet de regering meer dan pappen en nathouden’

Bart De Wever verdedigt de vele hervormingen van de huidige regering. Dankzij deze hervormingen is de concurrentiepositie van de bedrijven sterk verbeterd, zei de N-VA-voorzitter in De Zevende Dag op Eén.

’Ik geloof dat je zuurstof moet geven om uit de problemen te komen en tewerkstelling te creëren. We zien al 16 maanden dat de werkloosheid daalt in de private sector in Vlaanderen. We kunnen onze buurlanden voor het eerst sinds vele jaren bijhouden. We boeken zelfs enorme winsten op de loonlasten. Vandaag zeggen de werkgevers eindelijk dat ze weer concurrentieel zijn, dat heb ik hen nooit horen zeggen in mijn carrière als politicus.’

‘Heel lang is er niets gebeurd in ons land, pappen en nathouden. Je kan veel zeggen van deze regering, maar er zijn wel al enorme hervormingen geweest: de taxshift, pensioenhervorming. Al is het budget inderdaad het zorgenkind. Als je alle plussen en minnen optelt van alle hervormingen dan zie je dat de sanering van de overheidsfinanciën te traag gaat. Dus als ik premier Michel één aanbeveling mag geven voor het komende jaar, is het om zich daarop te focussen, zodat we daar een strak traject rijden.’

Oosterweel

Over het dossier van de Oosterweelverbinding zei De Wever te hopen dat er geen nieuwe volksraadpleging komt. ‘Ik ben nooit een grote voorstander van volksraadplegingen geweest. Het is een blokkeringsmechanisme geworden, dossiers worden erdoor gepolitiseerd.’

Uit een recente studie van het Rekenhof blijkt dat de kosten van het Masterplan 2020 en de overkapping van de Antwerpse Ring nu al oplopen tot 15 miljard euro. Volgens De Wever is dat niet onoverkomelijk. ‘Het Rekenhof gaat uit van een strikte Europese logica. Je kan als regering leningen aangaan. Bovendien betaalt Oosterweel zichzelf terug, het gaat om een tolverbinding.’ De Wever merkt bij zijn buitenlandse missies dat de bereikbaarheid van de Antwerpse haven telkens een belangrijk knelpunt is. ‘Als je zo’n investeringstrein hebt gemonteerd, dan ben je gek als je die zou afwijzen.’