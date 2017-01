Door het winterweer liggen de wegen er gevaarlijk glad kunnen bij. Op verschillende plaatsen gebeurden al ongevallen door de gladheid. in oekene viel daarbij één dode. Het KMI kondigt voor zondag code geel af.

Op de snelwegen is er vannacht gestrooid, maar op secundaire wegen kan het nog zeer glad zijn. Ook in bochten en op op- en afritten bent u beter voorzichtig.

Op verschillende plaatsen gebeurden al ongevallen door de gladheid. Op de E403 in Oekene viel een dode bij een botsing tussen twee wagens. Een van de automobilisten overleed ter plaatse. Op de E17 in Deerlijk vielen zes gewonden, op de A19 in Menen moest een vrouw uit haar wagen bevrijd worden nadat ze over de kop ging. Er gebeurden onder andere ook nog ongevallen op de Ring rond Brussel in Anderlecht, op de E40 in Wetteren, in Erpe-Mere en in Haasrode, en de E313 in Herentals-West was zondagmorgen volledig versperd richting Hasselt door een ongeval.

Het KMI geeft code geel zondagochtend. Dat betekent dat het gladheid op de grond verwacht: ofwel vanwege enkele centimeters verse sneeuwval, ofwel vanwege lokale aanvriezende regen of aanvriezende motregen. “Deze situatie kan het zich verplaatsen van voetgangers, van fietsers en van het wegverkeer bemoeilijken, vertragen en gevaarlijk maken”, klinkt het.

Het KMI roept daarom op om voldoende afstand te houden en de snelheid te matigen in het verkeer.

Zondagvoormiddag is er overal kans op rijm- en ijsplekken. Er vallen zondag nog enkele plaatselijke sneeuwbuien in de Ardennen en enkele regenbuien of buien van smeltende sneeuw elders. Zondagnacht is er kans op rijm- en ijsplekken en aanvriezende mist, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas.