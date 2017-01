N-VA: ‘CD&V heeft ons geen lessen te leren in fatsoen’

Op de Nieuwjaarsreceptie van N-VA deze avond reageerden de kopstukken ‘not amused’ op de ‘oproep’ van Beke. ‘Misplaatst’, luidde de algemene teneur. CD&V moet volgens haar vroegere kartelpartner ‘voor eigen deur vegen’.

Lees eerst: Beke: ‘Hoeven geen vrienden te zijn, maar wel fatsoenlijk met elkaar om te gaan’

‘Wij voelen ons hoegenaamd niet aangesproken’, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois. ‘Onze mensen stellen zich zonder uitzondering heel hoffelijk en correct op. Onze ministers in de federale regering doen niet mee aan het gekibbel. En ja, Theo (Francken, red.) kan al eens provocatief uit de hoek komen op Twitter, maar hij is zeer loyaal en kleurt nooit buiten de lijntjes van het regeerakkoord.’

Ook Vlaams minister Ben Weyts vindt niet dat hem, noch de partij, iets te verwijten valt. ‘Dat ieder met zijn eigen stoep begint’, aldus Weyts. ‘The proof of the pudding is in the eating: wie overtuigd is dat een fatsoenlijke omgang nodig is in de politiek, zal daarnaar handelen.’

‘Ja, het debat verhardt’

Kamerfractieleider Peter De Roover gaf Beke een koekje van eigen deeg. ‘Het is voor iederéén goed in ‘t eigen hert te kijken, ik doe dat elke dag. Op Twitter is de knop snel ingedrukt, en je kunt dat niet terugdraaien. Ik hoed mij daarvoor. Anderzijds mag een discussie ook wel eens fel zijn. Ja, het debat verhardt, en ik zou nu makkelijk en naar waarheid kunnen antwoorden dat ook Wouter Beke of zijn partijgenoten geen kans onbenut laten om te flirten met de grenzen van “fatsoenlijke omgang”. Maar laat ik het erop houden dat het ook voor hem goed is in ‘t eigen hert te kijken.’

Antwerps schepen Koen Kennis ging nog een stap verder: ‘Er zijn partijgenoten van Beke die meer hebben aan die boodschap dan wij.’ En ook volgens Vlaams minister Philippe Muyters heeft CD&V hen geen lessen te leren. ‘Ik ben het inhoudelijk eens met wat hij zegt, maar alvast binnen de Vlaamse regering denk ik niet dat de N-VA-ministers zich daaraan schuldig maken.’

Zenuwachtigheid

Bekes uitspraak toont volgens de N-VA’ers aan dat ‘CD&V nog veel meer dan ons zenuwachtig is’. ‘In crisistijden is het niet abnormaal dat mensen kritischer zijn als het moeilijk is, maar de klassieke partijen hebben daar nog véél meer last van dan wij.’

Voorzitter Bart De Wever reageerde in het VTM Nieuws dat hij ‘vaststelt dat iedereen plannen aan het smeden is om mij uit het Schoon Verdiep weg te dragen’. ‘Maar ik zit daar voorlopig goed’, vulde hij aan. Toch beseft hij dat zijn partij niet op haar lauweren mag rusten. In zijn toespraak riep hij iedereen – van leden en militanten tot ministers – op om de N-VA-boodschap van deur tot deur te verkondigen, om de realisaties nog meer in de verf te zetten ‘en te tonen dat de verandering werkt’.