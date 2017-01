In Washington kunnen de verhuiswagens stilaan hun opwachting maken aan het Witte Huis, want er resten Obama en zijn gezin nog maar zes dagen. In een gesprek met de Amerikaanse tv-zender CBS zegt Obama dat hij, Michelle en de twee meisjes klaar zijn om afscheid te nemen van het Witte Huis.

Na acht jaar heeft het gezin Obama het wel gehad met het Witte Huis. Sasha en Malia waren amper zeven en tien toen hun papa president werd. Ze groeiden op voor de ogen van heel Amerika.

En ook Michelle is blij dat ze bijna afscheid kan nemen van het Witte Huis, vertelt Barack Obama: "Zij was het moeilijkst om te overtuigen. Ze heeft er nooit echt van gehouden om een publiek figuur te zijn. Dat is vreemd eigenlijk, want ze doet dat perfect, maar ik denk dat, los daarvan, ze ook zal toegeven dat we hier ontzettend veel mooie dingen hebben meegemaakt, onze kinderen zijn hier opgegroeid."