Jan Jambon ‘zet die plaat op’

Naar goede gewoonte was er weer een gast-dj aangekondigd op de nieuwjaarsreceptie van N-VA. Dit jaar was het minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon die de eerste plaatjes mocht opleggen.

Het gastoptreden van Jan Jambon was het ideale opstapje voor Bart De Wever om dit grapje te maken: ‘Hij wil een significant aantal mensen op de dansvloer zien’. Een verwijzing naar de rel over Jambons omstreden uitspraak na de aanslagen in Brussel.

De Wever maakte ook nog een grapje over de gemiste kans om ‘Bij de rijkswacht’ of ‘Ik zen zoe gère polies’ van The Strangers te draaien. Maar de platenkeuze van Jambon was tot in de puntjes voorbereid.

Eerst ging hij voor ‘Hey Brother’ van Avicii. De Wever: ‘Want wat er ook gebeurt: we zullen er zijn voor elkaar.’ En daarna volgde ‘The Greatest’ van SIA. Dat nummer werd opgedragen aan de veiligheids- en hulpdiensten voor hun inzet in 2016. Eerder had Bart De Wever hen al uitvoerig bedankt in zijn nieuwjaarsspeech.

Ten slotte kwam De Wever nog met deze uitsmijter. ‘Het derde nummer is van Pharell. Met als titel datgene wat wij nooit zullen opgeven: “Freedom”.’