Drie arrestaties bij huiszoekingen in Molenbeek

Huiszoekingen in vier woningen in de Delaunoy- en de Ransfortstraat in Molenbeek hebben zaterdagavond niets opgeleverd. Er werden geen wapens of explosieven gevonden. Wel zijn er drie personen opgepakt.

Meerdere gemaskerde politieagenten vielen binnen in vier woningen in de Delaunoystraat en de Ransfortstraat. Een van de panden was een hoekhuis op de kruising van de twee straten. Er werd een veiligheidszone ingesteld door de politie.

De straten rond de Delaunoystraat en de Ransfortstraat werden afgeschermd door combi’s en gewapende agenten. Er werden tal van manschappen en onder meer een helikopter ingezet. Tegen heel wat gevels werden ladders gezet om op het dak te kunnen kruipen. Er was zelfs een vrachtwagen van het leger met militairen. Alle cameraploegen werden op een afstand gehouden. Enkel bewoners mochten de zone betreden.

Mogelijk waren de agenten op zoek naar een opslagplaats van wapens en explosieven, want het parket van Brussel, dat de opdracht gaf voor de huiszoekingen in het teken van een anti-terreuronderzoek, meldde dat er geen wapens of explosieven werden gevonden. Wel werden er drie mensen opgepakt. Zij zullen in de nacht van zaterdag op zondag worden verhoord en indien nodig worden aangehouden.

Niet eerste huiszoekingen

In de dagen na de aanslagen in Parijs, op een vrijdagavond, werden in de wijk rond de Delaunoystraat huiszoekingen uitgevoerd omdat vermoed werd dat de toen nog voortvluchtige Salah Abdeslam zich daar ophield.

Uiteindelijk kon Abdeslam een viertal maanden later gevat worden in de vlakbij gelegen Vierwindenstraat, na een grootschalige politieactie. Enkele dagen eerder waren zijn vingerafdrukken aangetroffen in een appartement in de Vorstse Driesstraat. De dinsdag daarop, op 22 maart 2016, pleegde een ander terreurcommando de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek.